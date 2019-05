Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 6.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

CDa Nordovest sopraggiunge un impulso freddo, il quale valicherà le Alpi nella seconda parte del giorno portando acquazzoni e temporali, specie sulle pianure e sui settori centro-orientali della Regione. Mattinata nel complesso asciutta in pianura; nubi e qualche piovasco già possibile su Alpi e Prealpi; schiarite soleggiate attese in pianura nel primo pomeriggio prima dei temporali. Dalla sera rapido miglioramento da Ovest, con ingresso di venti tesi settentrionali sui settori occidentali.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica nubi sparse alternate a schiarite al mattino.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 17.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12 µg/m³.