Milano, al via in piazza Duomo l’adunata degli Alpini

Si apre ufficialmente oggi, venerdì 10 maggio, dopo le cerimonie di commemorazione che si sono tenute ieri, la 92ma Adunata nazionale degli Alpini, a Milano, che celebra i cent’anni dell'Ana (Associazione Nazionale Alpini) creata nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. A dare il via alla manifestazione, la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo, che si è tenuta alle 10 alla presenza del presidente della regione, Attilio Fontana, del sindaco, Giuseppe Sala, e di autorità militari e civili.

Gli eventi oggi

La giornata proseguirà con l'omaggio al sacrario dei caduti di tutte le guerre, situato in piazza Sant'Ambrogio e al monumento all'Alpino, in via Vincenzo Monti. Alle 14 sarà inaugurata la Cittadella degli alpini in piazza del Cannone, dietro il Castello Sforzesco.

Il programma domani

Gli eventi proseguono domani alle 12, con il lancio dei paracadutisti all'Arena Civica. Alle 16 verrà celebrata in Duomo la messa in suffragio ai caduti. Infine, dalle 20, sarà la volta della musica, con i concerti dei cori e delle fanfare previsti in Galleria Vittorio Emanuele II e in altre piazze della città. Fino a domenica pomeriggio, giorno della grande sfilata, è visitabile la mostra 'Alpini, uno stile di vita' al Castello Sforzesco.

Emesso un francobollo in onore dell'Ana

Per celebrare la ricorrenza è stato emesso oggi un apposito francobollo, che raffigura il caratteristico cappello del Corpo degli Alpini, affiancato dalla Colonna Mozza, eretta sulla cima del monte Ortigara in memoria dei Caduti della Grande Guerra durante una storica battaglia del giugno 1917; sullo sfondo, s'intravedono alcuni cappelli e sagome di Alpini. L'associazione nacque l'8 luglio 1919, promossa da un gruppo di reduci desiderosi di riprendere i contatti con i compagni d'armi. L'Associazione conta circa 269 mila soci ordinari.