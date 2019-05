Maltempo, nevicata nell'alto Oltrepò Pavese

L'ondata di maltempo ha portato un'inaspettata nevicata di inizio maggio nell'alto Oltrepò Pavese. I fiocchi bianchi sono caduti nell'alta Valle Staffora, interessando in particolare i comuni di Santa Margherita, Brallo e Menconico, in provincia di Pavia. Non sono mancati disagi per la circolazione, tanto che sono dovuti entrare in azione gli spartineve. In alcune località il termometro è anche sceso sotto lo zero.