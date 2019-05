Maltempo, al via i lavori di messa in sicurezza sulla superstrada 36

Sono iniziate questa mattina, sabato 27 aprile, le operazioni per il ripristino della viabilità sulla strada statale 36, sulla pendice di Lierna, nel Lecchese, chiusa per frana il 25 aprile. Il troncone tra Abbadia Lariana e Bellano è rimasto chiuso al traffico oggi e lo sarà ancora per tutta la giornata di domani in entrambe le direzioni di marcia. I lavori prevedono il disgaggio dei massi pericolanti, ossia la rimozione delle parti o frammenti di roccia a rischio di distacco e caduta, e la messa in sicurezza dell’arteria stradale, principale via di collegamento con la provincia di Sondrio attraverso il Lecchese.

Gli interventi

Prima della salita dei rocciatori sul versante della montagna - spiega Anas - un elicottero della protezione civile regionale ha sorvolato la zona per individuare le aree dove erano presenti massi instabili e da cui si sono distaccati i blocchi di roccia. Nel frattempo Anas sta lavorando alla predisposizione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata sud, in direzione Lecco. La parziale riapertura sarà possibile solo dopo aver accertato che non ci siano altre criticità sulla parete rocciosa.

Le modifiche al traffico

Da giovedì sera è attivo il percorso alternativo con il traffico in direzione nord deviato in uscita allo svincolo di Abbadia Lariana, al km 57,600, mentre il traffico in direzione sud è deviato in uscita a Bellano, al km 75,350, con prosecuzione sulla strada provinciale 72. Per la giornata di domenica, si annunciano pesanti ripercussioni sul traffico annunciato particolarmente intenso sia per il flusso di gitanti del fine settimana sia per la fine del ponte del 25 aprile.