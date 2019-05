Milano, incendiata corona posta sulla lapide del partigiano Ciocca

Ignoti hanno dato alle fiamme una corona posta accanto alla lapide che ricorda Carlo Ciocca, partigiano morto nel campo di concentramento di Ebensee, in Austria, poco prima della Liberazione. È accaduto nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile a Milano. I danni sono stati limitati alla sola lapide, che si trova in via Palmieri 18, nel quartiere Stadera.

Una sola persona coinvolta

Secondo la polizia, intervenuta intorno alla mezzanotte, ad appiccare il fuoco con un accendino sarebbe stata una sola persona, vista allontanarsi in fretta da due testimoni, che poi hanno spento le fiamme. In mattinata, ex partigiani della sezione Stadera hanno affisso una nuova corona, appena sotto quella bruciata, di cui è rimasto il segno del fumo sul muro.

Data ultima modifica 25 aprile 2019 ore 14:37