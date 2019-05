Maltempo: frana sulla superstrada 36 Milano-Lecco-Sondrio

Sulle corsie della Superstrada 36 Milano-Lecco-Sondrio, principale via di collegamento con Valtellina e Valchiavenna, si è abbattuta una frana composta da massi e detriti. È avvenuto in serata vicino alla galleria Ciserino, sul territorio del comune di Lierna, in provincia di Lecco, paese affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como. Non sono stati segnalati danni a persone o a mezzi in transito, ma la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.