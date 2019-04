A Milano risotto alla milanese 'solidale' al Refettorio Ambrosiano

Sarà realizzato a Milano il primo risotto alla milanese 'solidale'. L'omaggio alla tradizione lombarda, con 25 chilogrammi di riso, sarà preparato dallo chef Eugenio Boer al Refettorio Ambrosiano, in occasione della Milano Food Week (2-8 maggio). L'iniziativa è promossa da Just Eat, nell'ambito del progetto 'Ristorante Solidale', che dal 2016 mira a recuperare le eccedenze alimentari dai ristoranti partner in favore di Caritas.

Contro lo spreco alimentare

L'attività di solidarietà ha l'obiettivo di sensibilizzare sul valore del cibo e sull'importanza di non sprecarlo, nonché sulla necessità di sostenere le persone in difficoltà. I 25 chili di risotto alla milanese saranno consumati in parte dagli utenti del refettorio, in parte consegnati a domicilio agli ospiti delle case accoglienza di Caritas Ambrosiana, proprio grazie a Just Eat. All'iniziativa solidale si potrà contribuire donando, dal 2 al 12 maggio, una porzione di risotto (o sue rivisitazioni) online su Just Eat. Il piatto verrà preparato da uno dei ristoranti della città.

"Riso strettamente connesso a Milano"

"Il riso - commenta il marketing director di Just Eat in Italia, Monica Paoluzzi - rappresenta da sempre uno degli alimenti più diffusi al mondo grazie alla sua adattabilità ai vari climi e al suo costo contenuto. In particolare, a Milano è strettamente connesso alla tradizione culinaria della città. Per questo abbiamo deciso di portare il risotto alla milanese all'interno del progetto Ristorante Solidale".