Un orso banchetta con miele e capretto, allarme in Valtellina

C'è allarme tra gli allevatori e gli apicoltori in Valtellina per un orso che banchetta a base di miele e capretto. Prima sono finite nel mirino, in due diverse incursioni notturne, alcune arnie di apiari situati a 670 metri di quota, appena sopra l'abitato di Bianzone, in provincia di Sondrio, uno dei quali collocato in un frutteto a non molta distanza dalle case. Poi, l'orso ha assalito un ovile nel territorio comunale di Teglio.

Le dichiarazioni

"Finché l'orso fa l'orso non ci preoccupiamo molto, in quanto si muove di notte per cibarsi e poi torna a rifugiarsi nel bosco. La preoccupazione maggiore sarebbe se si muovesse di giorno, magari cercando di passare dalle alpi Retiche, dove ora è segnalata la sua presenza anche da questi episodi di predazione, alle alpi Orobie, quindi attraversando la strada. Con elevati rischi di causare gravi incidenti stradali", dice Maria Ferloni, tecnico faunistico responsabile dei grandi mammiferi per la Provincia di Sondrio.