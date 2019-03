Mariano Comense, cade dal tetto mentre fa parkour: 16enne gravissimo

Un 16enne è precipitato dal tetto di un’azienda, su cui sarebbe salito, dai primi accertamenti, per effettuare un percorso di parkour, ed è ora ricoverato in pericolo di vita all’ospedale Sant’Anna di Como. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio a Mariano Comense, in via Sant’Ambrogio. Il giovane era in compagnia due amici.

La caduta dal tetto

I tre ragazzi si trovavano sul tetto dell'azienda quando, a causa del cedimento di un lucernario o di un pannello, il 16enne è precipitato da un'altezza di cinque metri, cadendo negli spazi industriali. L'impatto è stato violentissimo e il giovane ha subito perso conoscenza. A lanciare l’allarme sono stati i dipendenti, che hanno sentito un forte tonfo. Il giovane è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Sant'Anna di Como in codice rosso.