Stramilano, domenica 24 marzo edizione record: oltre 60mila iscritti

Mancano poche ore al tradizionale colpo di cannone, rigorosamente a salve, che sancirà il via della Stramilano. L'edizione 2019 è stata presentata ieri, venerdì 22 marzo, a Palazzo Cusani. Un'edizione che frantuma ogni record: sono infatti oltre 60mila i runner che invaderanno domenica 24 le vie del centro città. Un numero mai stato così alto nei suoi 48 anni di storia.

Le manifestazioni

Ai nastri di partenza sono attesi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Come tutti gli anni, sono tre le manifestazioni promosse: la Stramilano da 10 chilometri, la Stramilanina, per i più piccoli, e la Stramilano Half Marathon, dedicata agli atleti professionisti.

Gli atleti della Half Marathon

In particolare, nella Half Marathon gli atleti sono decisi a battere lungo i viali della circonvallazione il primato di 59'12'' stabilito nel 2016 dal keniota James Mwanj Wangari. Tra i favoriti in campo maschile Frederick Moranga, già vincitore nel 2017, e Jairus Birch, specialista dei 3000 siepi che ha scelto la Stramilano per esordire sulla distanza della mezza maratona. Occhi puntati anche sul 23enne Lorenzo Dini, allenato da Stefano Baldini. In campo femminile, grande attesa per Lucy Wambui Murigi, già vincitrice nel 2014 e campionessa in carica di corsa in montagna 2018, e per Priscah Jeptoo, argento in maratona ai Mondiali e ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Le speranze azzurre sono rivolte soprattutto su Elena Romagnolo.

Il ventenne promessa della corsa

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Stramilano, Sala ha consegnato una maglietta della nazionale italiana e una bandiera italiana a Elliasmine Abdelhakim, 20 anni e già 9 titoli italiani conquistati. Una promessa della corsa, nato in Italia da genitori marocchini, che non ha ancora potuto rappresentare la nazionale italiana perché non ha ancora la cittadinanza. "Sogna la maglia azzurra - ha detto Gianni Mauri, presidente Fidal Lombardia - e ci stiamo lavorando, ma oggi grazie alla Stramilano avrà una borsa di studio".

Sala: trampolino per i Giochi Invernali 2026

Sarà una "festa dello sport" ma anche "la dimostrazione che la città di fronte ai grandi eventi partecipa e si mobilita", ha detto Sala, secondo cui la corsa lancia la volata "al percorso olimpico" della candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi Invernali del 2026. "Sarà una giornata di festa - ha detto Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia -. Credo nello sport e nei grandi eventi che stiamo portando avanti per tutta la regione e la nostra sfida è la candidatura di Milano e Cortina ai giochi invernali del 2026, dobbiamo accelerare il passo e il 12 aprile dobbiamo dare tutte le garanzie".