Giornate Fai di primavera 2019: i luoghi da non perdere a Milano

In Lombardia sarà possibile avere accesso a 171 beni solitamente chiusi al pubblico. Tutto questo grazie a oltre 2mila volontari, tra cui molti giovani, gli apprendisti ciceroni che, dopo aver seguito un apposito momento formativo, questo weekend faranno da guida ai visitatori. A Milano si potranno varcare le porte dell'Ippodromo e scoprire così che nel suo parco ci sono 70 specie botaniche diverse, importate dai fantini a inizio '900. Tra le chicche, l'apertura della Squadra Rialzo di Milano Centrale e del Gucci Hub costruito nell'ex fabbrica Caproni. Inoltre, le banconote da 100 e 200 euro - che entreranno in circolazione il 28 maggio - saranno esposte per la prima volta presso il palazzo della Banca d'Italia di via Cordusio, a Milano. Questo è l'annuncio del direttore, Giuseppe Sopranzetti, che accoglierà i visitatori nel suo ufficio, dove è stato girato "Un eroe borghese', il film dedicato a Giorgio Ambrosoli.

Le iniziative

A Melegnano è stata l'amministrazione a spingere per aprire al pubblico il quattrocentesco Castello Mediceo, compresa l'ala est, non restaurata, di proprietà della città metropolitana. A Cremona sarà possibile entrare per la prima volta a Palazzo Raimondi, sede della fondazione Stauffer, che offre corsi gratuiti a giovani musicisti selezionati unicamente in base al talento. Sempre a Cremona saranno esposte all'interno nel complesso di san Luca sette tele del cremonese Giovanni Battista Trotti detto il Molosso, databili al primo decennio del Seicento, che "erano affastellate per decenni per incuria", come racconta Alessandro Bonci, capo delegazione del Fai di Cremona. Infine, a Bergamo riaprirà l'ex carcere di sant'Agata, mentre a Brescia si potranno ammirare il salone vanvitelliano della Loggia addobbato con l'abito scultura "Millepiume" e Palazzo Martinengo Villagana.