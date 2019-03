Partirà da largo Cairoli il corteo di Milano degli studenti del 15 marzo, organizzato in occasione della giornata di mobilitazione 'Friday for Future', lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg a Stoccolma, in occasione della COP24, per chiedere impegni concreti contro i cambiamenti climatici. Il corteo partirà alle 9 e si concluderà alle 11 in piazza della Scala, davanti alla sede del Comune, dove è prevista una manifestazione di due ore. Per le 18 è prevista un'altra iniziativa: partirà da largo Cairoli una manifestazione in difesa dell'ambiente a cui aderiscono associazioni ambientaliste come Greenpeace.

In piazza anche il sindaco Sala

La scuola media di primo grado Pertini ha organizzato una marcia in collaborazione con Legambiente, in cui sarà presente anche il sindaco Giuseppe Sala. Dalle 11 alle 13 i volontari di Legambiente saranno in piazza della Scala per attività divulgative sul cambiamento climatico e l'ecologia, con giochi e quiz per i ragazzi. L'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, riceverà la delegazione di Legambiente alle 15 presso la sede di Regione Lombardia per un confronto sul tema del cambiamento climatico e sulle azioni da intraprendere per fermare la crisi. In occasione dello sciopero gli studenti potranno anche visitare gratuitamente la Triennale di Milano e la sua mostra dedicata al rapporto fra uomo e natura, 'Broken Nature: Design Takes on Human Survival'.