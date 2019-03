Infermiera bresciana di 26 anni uccisa a Manchester, due fermati

Una giovane di 26 anni, Lala Kamara, è stata trovata morta in un appartamento a Manchester. Sul delitto indaga la polizia inglese che ha già fermato due sospettati, due ragazzi di 21 e 25 anni. Kamara, italiana di origini senegalesi, è cresciuta a Calcinato, in provincia di Brescia, e si è trasferita nel 2016 in Inghilterra per lavorare come infermiera. A riportare la notizia della morte della ragazza è stato il Giornale di Brescia.

Il padre è partito per l'Inghilterra

Secondo le prime ricostruzioni il delitto sarebbe avvenuto sabato 9 marzo nella casa dove la giovane viveva. A quanto si apprende Kamara avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro l'11 marzo. Il padre della 26enne è partito per l' Inghilterra. "Solo oggi saprò di più sul delitto", ha dichiarato il genitore prima di imbarcarsi sul volo.