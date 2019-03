Milano, madre fa prostituire la figlia per avere i soldi per le slot

Una donna di 52 anni è stata arrestata dai militari della stazione di Milano Vigentino, quartiere della periferia sud della città, per maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La donna avrebbe costretto la figlia maggiorenne a prostituirsi, in modo da avere il denaro necessario per alimentare la propria ludopatia. La donna, che arrivava a spendere anche 400 euro al giorno giocando alle slot machine nel bar sotto casa, spingeva la figlia a frequentare night club del centro di Milano, dove avrebbe più facilmente incontrato clienti facoltosi.

Le vessazioni sulla figlia dodicenne

Attraverso le intercettazioni, i carabinieri hanno scoperto anche le vessazioni quotidiane subite dalla figlia più piccola, dodicenne, costretta a svolgere le faccende domestiche, a portare la spesa e a occuparsi delle commissioni per conto della madre, la quale la umiliava continuamente, ripetendole che avrebbe fatto una brutta fine e che sarebbe finita a prostituirsi come la sorella. In moltissime occasioni la madre le ha rivolto offese ed epiteti tanto duri che in un'intercettazione gli investigatori hanno sentito la bambina sfogarsi, parlando da sola a una madre immaginaria a cui ha confessava di volersi uccidere perché incapace di vivere in quel modo.

Le indagini scattate dopo la segnalazione di un docente

La vicenda è emersa nel luglio scorso, quando i militari hanno organizzato un incontro in una scuola nella zona sud di Milano per parlare di bullismo. Al termine del colloquio, un insegnante ha raccontato che una studentessa gli aveva chiesto se fosse reato prostituirsi: a seguito di quell'episodio erano partiti gli accertamenti sulla ragazzina.

