Seregno, gravissima dopo anestesia in uno studio di chirurgia estetica

Una donna di 38 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza per un infarto sopraggiunto dopo l'iniezione dell'anestesia da parte di un chirurgo plastico di Seregno, in provincia di Monza e Brianza. La donna era nello studio del medico perché si stava sottoponendo a un intervento di chirurgia estetica ai glutei. La 38enne è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Indagato il chirurgo estetico

Maurizio Cananzi, titolare dell'omonimo studio di medicina estetica e chirurgia plastica a Seregno, è indagato con l'accusa di lesioni colpose gravissime. La donna è collassata ancor prima che l'intervento iniziasse. A seguito dell'episodio, il centro Cananzi è stato posto sotto sequestro e il medico è stato iscritto nel registro degli indagati.