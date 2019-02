Milano, rogo in via Chiasserini: 15 misure di custodia cautelare

La polizia sta eseguendo in diverse regioni un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 con l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenute “responsabili a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, attività di gestione non autorizzata e intestazione fittizia di beni". Le indagini della squadra mobile, coordinata dalla Dda di Milano, sono partite dall'incendio del capannone della 'Ipb' in via Chiasserini 104, a Milano, distrutto nel rogo divampato il 14 ottobre 2018 (IL VIDEO).

Le conseguenze dell'incendio

Durante l'incendio dello scorso ottobre dal sito di stoccaggio rifiuti si è sollevata una colonna di fumo nera visibile da chilometri, e per molti giorni a seguire l'aria è rimasta irrespirabile nella zona, a causa del vento i miasmi sono arrivati fino al centro della città. I successivi test dell'Arpa Lombardia hanno evidenziato la presenza di "6.7 picogrammi per metrocubo/teq di concentrazione di diossine e furani dal secondo filtro prelevato dal campionatore installato nella zona dell'incendio", un dato preoccupante se si considera che il limite di riferimento, fissato dall'Organizzazione mondiale della sanità è di 0,3 picogrammi per metrocubo.