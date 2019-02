Milano, ciclista investito da pirata della strada: è grave

È grave l’uomo di nazionalità straniera investito mentre era in sella alla sua bicicletta in via De Marchi a Milano. Dopo averlo travolto, il conducente del mezzo non si è fermato per soccorrerlo. L'uomo si trova in gravi condizioni in ospedale. Sono in corso le indagini della polizia locale volte a identificare la persona che guidava il mezzo e a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.