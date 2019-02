Una manifestazione contro il razzismo si terrà sabato, 23 febbraio, a Melegnano dopo le scritte razziste comparse, per ben due volte, sul muro perimetrale della casa della famiglia Pozzi che ha adottato il giovane senegalese Bakary. "Ammazza al negar" ("ammazza il negro), "Italiani=m." e "Pagate per questi negri di m." le frasi impresse sul muro, in due diverse circostanze. Come deciso dal sindaco del comune in provincia di Milano, Rodolfo Bertoli, la "camminata", che si chiamerà "Facciamoci sentire - Melegnano scende in piazza", partirà dalle 16, a partire dal piazzale della stazione per arrivare in piazza della Vittoria, davanti al castello. "Stamattina abbiamo deciso che si tratterà di una camminata - ha spiegato Bertoli - alla quale si potranno portare anche fischietti per far sentire forte la propria volontà di testimoniare la propria presenza a fianco della famiglia Pozzi e per ribadire il proprio no a ogni forma di razzismo". Il primo cittadino ha fatto anche stampare i manifesti per la manifestazione e ha lanciato tre hashtag: #cittadinidelmondo #nessunoèstraniero e #primalepersone.

Le parole della madre del giovane Bakary

La madre di Bakary, Angela Bedoni, questa mattina ha ribadito che "questa è una situazione anche determinata da pronunciamenti, comportamenti, atti legislativi di forze politiche e di alcuni loro esponenti, sia della maggioranza che dell'opposizione: ci riferiamo, ad esempio, a un malinteso senso di tutela dei cittadini italiani e dei confini nazionali e a una sistematica campagna di disinformazione rispetto alla reale rilevanza dei flussi migratori".

