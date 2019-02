Incidenti stradali, frontale a Vignate: morta 25enne

Tragedia a Vignate, in provincia di Milano. Nella notte una ragazza di 25 anni è morta nello scontro frontale tra due auto. Si tratta della conducente di una delle due auto sulla quale viaggiavano anche altre due ragazze trasportate poi in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita.

La tragedia

Una giovane di 24 anni è stata trasportata al San Gerardo di Monza con fratture, mentre l'altra ragazza è stata portata al San Raffaele con fratture a tutti gli arti e al bacino. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dal mezzo.

La vittima

Ed è stato ancora più difficoltoso estrarre il corpo della 25enne alla guida, che è morta sul colpo. L'autista dell'altra auto, un uomo di 59 anni, è stato portato con ferite lievi all'ospedale di Melzo. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri.