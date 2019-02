Aggredirono 49enne con mazze da baseball nel Pavese, quattro arrestati

Arrestati quattro uomini a Confienza, in provincia di Pavia, identificati come gli autori di una spedizione punitiva, culminata in un'aggressione, ai danni di un uomo di 49 anni. Sono accusati di tentato omicidio in concorso. All'operazione, scattata all'alba, hanno partecipato 50 carabinieri con l’aiuto di un elicottero e di due squadre di cinofili. Nelle perquisizioni sono state sequestrate una pistola detenuta illegalmente, circa 50 grammi di cocaina e 15 di marijuana.

Il tentato omicidio

Il 20 settembre a Confienza i quattro uomini si sono recati nella casa del 49enne, Giuseppe Pedalino, agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. Una volta arrivati a casa lo hanno aggredito con delle mazze da baseball. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, avrebbero anche cercato di ucciderlo con un colpo di pistola, rinunciando solo grazie all’intervento della madre di uno degli aggressori che li avrebbe convinti a non ucciderlo. La vittima, gravemente ferita, era stata ricoverata in prognosi riservata.