Sondrio, snowboarder travolto e ucciso da una valanga a Livigno

Un giovane snowboarder belga di 24 anni è stato travolto e ucciso da una valanga a Livigno, in provincia di Sondrio, nel tardo pomeriggio del 3 febbraio. A lanciare l’allarme è stato l’amico che era con lui. I due avevano abbandonato la pista per spostarsi in un’altra area attraversando un canale. Il corpo, sepolto sotto circa un paio di metri di neve, è stato recuperato dal personale del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna della Stazione di Livigno, intervenuto insieme alla Scuola alpina della Guardia di Finanza. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.