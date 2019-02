Maltempo, chiusi per neve passi alpini in Valtellina e Valchiavenna

A causa delle abbondanti nevicate oggi è stato necessario chiudere alcuni passi alpini in Valtellina e Valchiavenna, con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno, in provincia di Sondrio, al resto della Lombardia, è stato provvisoriamente chiuso. La Polstrada del Comando provinciale di Sondrio, però, segnala che ci si sta attivando con mezzi spazzaneve di imprese incaricate per consentire il transito delle auto almeno a senso unico alternato. L’intervento mira a evitare che il paese turistico di Livigno resti isolato, dal momento che il passo della Forcola non è più transitabile da diverso tempo sempre per neve e rischio caduta di slavine e anche dalla confinante Svizzera, al momento, la località non risulta raggiungibile (per tutti gli aggiornamenti sul meteo e il maltempo segui il liveblog).

Gli altri passi chiusi

L'Ufficio comunicazione di Bormio Marketing avverte, inoltre, che sono temporaneamente chiusi, a causa sempre delle abbondanti nevicate, i passi del Forno, del Gallo-Munt la Schera, che unisce sempre la località di Livigno alla Svizzera, e quello del Maloja, via di collegamento fra la Valchiavenna e la Confederazione elvetica, molto utilizzato anche dai frontalieri che si recano per lavoro a St. Moritz, Pontresina e Sils, nel Cantone dei Grigioni.