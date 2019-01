Mantova, ingoia una pila e del detersivo per evitare l'espulsione

Un uomo di 34 anni, un marocchino pregiudicato, ha ingoiato una pila e del detersivo per evitare l'espulsione. L'episodio è accaduto venerdì 25 gennaio. Dopo il folle gesto, il 34enne è stato ricoverato in ospedale a Mantova e sottoposto a cure e a un intervento endoscopico.

La ricostruzione dei fatti

Quindi, ieri pomeriggio sabato 26 gennaio, l'uomo è stato imbarcato a Bologna su un volo diretto a Casablanca, in Marocco. Il 34enne, con predecenti per spaccio, furto e rissa, a seguito della scarcerazione per fine pena, ha ingerito del detersivo e una pila per evitare l'espulsione come invece disposto dal questore di Mantova. Invece, dopo le cure del caso, ieri è stato espulso.