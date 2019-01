Milano, scritta di minacce contro Salvini in zona Ticinese

"Non sparare a salve, spara a Salvini". Questo quanto si legge nella scritta comparsa oggi, giovedì 24 gennaio, sul muro perimetrale di uno stabile popolare di Milano, in zona Ticinese. Sul fatto indaga il dipartimento antiterrorismo della Procura milanese, guidato da Alberto Nobili. La frase è seguita dal simbolo anarchico composto da una A cerchiata. Lo stabile è situato in via Voltri, dove sono intervenuti agenti della Digos e della polizia scientifica. Stando a quanto appreso, la Digos nelle prossime ore farà avere una relazione e gli atti degli accertamenti agli inquirenti, i quali poi apriranno un fascicolo. E' probabile che nell'inchiesta, che inizialmente verrà aperta a carico di ignoti, possano essere ipotizzati i reati di istigazione a delinquere e imbrattamento.

La replica di Salvini

"Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà, mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime". Così Matteo Salvini commenta la scritta di minacce nei suoi confronti.

La condanna unanime delle forze politiche

"Il ritrovamento avvenuto stamani a Milano di una scritta che invita a sparare contro il ministro degli Interni Salvini è inaccettabile e insopportabile". Così i capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, commentano in una nota le minacce apparse in via Voltri a Milano. "Proprio nei giorni - aggiungono - in cui ci si appresta a ricordare lo scempio e la barbarie che il seme dell'odio ha prodotto in passato e può ancora produrre, doversi misurare, ancora una volta, con tanta becera stupidità e con questo crescente clima di intolleranza, amareggia e mortifica chi crede nella democrazia, nel dialogo sincero e nel rispetto delle posizioni anche se diverse. Il tentativo di rigettare il Paese in un clima di tensione e di disordine, tanto caro agli oscuri mestatori del torbido e a sigle e firme sconfitte dalla Storia, non avrà successo: siamo e saremo compatti nella nostra azione di governo che, col sostegno dei cittadini, continuerà ad operare per fare dell'Italia il paese moderno e civile che noi tutti auspichiamo", conclude la nota.

Il commento di Emanuele Fiano, Pd

"Condanniamo senza esitazione l'orribile scritta anarchica contro Salvini, apparsa su un muro a Milano. La nostra opposizione alle idee della Lega è totale, ma anche quella alla violenza". Lo afferma Emanuele Fiano, deputato del Pd e responsabile sicurezza del Partito democratico.

Solidarietà a Matteo Salvini da Forza Italia

"Piena solidarietà, mia personale e di tutto il gruppo di Forza Italia, a Matteo Salvini - dichiara Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia -. Quando il pensiero contrario si convoglia in un insano clima d'odio, significa che ci si allontana da una società civile, democratica e liberale in cui noi ci riconosciamo. L'Italia ha superato con grandi difficoltà i durissimi anni '70 e la violenza, di qualsiasi matrice, oggi non può avere alcuno spazio. Nemmeno quella verbale. Il rispetto delle idee altrui è il caposaldo della democrazia", conclude Gelmini. Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, commenta invece su Twitter: "Il dibattito politico e la critica legittima all'azione di governo non devono mai scadere nella violenza, né verbale né tanto meno fisica. Solidarietà al Ministro dell'Interno Matteo Salvini per le scritte infami comparse sul muro di Milano".

Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 13:31