La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un campo di pressioni medio-alte determina generale condizioni di bel tempo in Lombardia con cieli ancora inizialmente poco nuvolosi. Nel corso del giorno aria più umida affluisce dal Ligure determinando un aumento delle nubi a partire da Sud. Sole sulle Alpi. Temperature in lieve calo nei massimi.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 38,2 µg/m³.