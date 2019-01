Sondrio, palazzo in fiamme: 19 persone evacuate

Momenti di paura a Sondrio dove, nel pomeriggio di venerdì 4 gennaio, un condominio, in una zona residenziale in via Brigata Orobica, ha preso fuoco. Non si registrano feriti e neppure intossicati, ma in tempi rapidissimi le fiamme, scoppiate in un appartamento dell'ultimo piano, probabilmente anche per il forte vento, si sono propagate agli altri alloggi.

I soccorsi

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a far evacuare le poche persone ancora rimaste all'interno della palazzina, mentre le altre, che si erano rese conto dell'incendio, erano già uscite. Complessivamente sono state 19 le persone evacuate, anche con l'aiuto degli agenti delle Volanti e dei carabinieri giunti in via Brigata Orobica. Le dense colonne di fumo si sono rese visibili a decine di chilometri di distanza dalla città. Solo dopo 4 ore di intervento, attorno alle 14, i vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme. Ingenti i danni alla costruzione, molte le persone costrette a trascorrere la notte fuori casa. Restano ancora da chiarire le cause del rogo divampato all'interno di un alloggio all'ultimo piano, la cui inquilina e proprietaria non era a casa da alcuni giorni.