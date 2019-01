Regione Lombardia, nel 2019 bonus di 1500 euro per chi avrà un figlio

Le famiglie che sono in attesa dell’arrivo di un bimbo, e sono in possesso di requisiti specifici, avranno diritto a un bonus bebè messo a disposizione dalla Regione Lombardia. Si tratta di un contributo di 1.500 euro per ogni figlio atteso, dunque da moltiplicarsi in caso di parto gemellare, e che potrà essere richiesto anche nel caso di un’adozione. Dal 16 gennaio si potrà fare domanda per il bonus, riservato alle famiglie che hanno un Isee non superiore ai 22 mila euro.

I requisiti per il contributo

Si tratta, ha spiegato l'assessora alla Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani, di una "misura sperimentale" che "resterà attiva fino al 30 giugno 2019". In seguito ci sarà una revisione all'interno della riforma della legge regionale in materia di Politiche per la famiglia. Fra i requisiti richiesti per il contributo (che è alternativo, e quindi non può sommarsi a quelli comunali e statali) ci sono cinque anni di residenza in Lombardia oltre a uno "stato di 'vulnerabilità'". La domanda di contributo può essere presentata a partire da quando la gravidanza risulta documentabile, esclusivamente online, attraverso la piattaforma Bandi online del sito della Regione Lombardia.