Incendio boschivo nel Comasco: le fiamme alimentate dal forte vento

Un incendio boschivo, alimentato dal forte vento che sta sferzando in queste ore il nord della Lombardia, è scoppiato in località Montemezzo, in provincia di Como. Una persona si è lievemente ustionata agli arti nel tentativo di spegnere le fiamme, mentre altre persone risultano intossicate dal fumo in un agriturismo a Sorico, sempre in provincia di Como. Sul posto i vigili del fuoco, Protezione civile e mezzi di soccorso sanitario. Maltempo, tetti scoperchiati e strade chiuse tra Lecco e Como