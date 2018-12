Trovato il cadavere del giovane scomparso in Valmalenco

Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli, 30enne di Albavilla, in provincia di Como, ha avuto un tragico epilogo. Nella serata di lunedì 24 dicembre, il corpo del giovane è stato trovato senza vita in un bosco della Valmalenco. Al momento non sono note le cause del decesso. Sul luogo del ritrovamento sono giunti i carabinieri, gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, è atteso anche l'arrivo del magistrato di turno della Procura di Sondrio.

Le ricerche

Il giovane rappresentante di commercio, lo scorso 7 dicembre, aveva raggiunto la zona del rifugio Barchi per trascorrere in quell'area il fine settimana dell'Immacolata, ma da allora si sono perse le sue tracce. Gli inquirenti avevano interrogato a lungo, non come indagato ma come persona informata sui fatti, il gestore del rifugio alpino della zona, sarebbe lui l'ultimo ad aver visto Mattia.