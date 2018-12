Incidente A1, ruba il furgone e fugge contromano: arrestato

Incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto fra l’allacciamento con la Tangenziale Ovest di Milano e Melegnano, in direzione Bologna. Il sinistro è stato causato da un furgone rubato, che, entrato alla stazione di Lodi ed inseguito dalle forze dell’ordine, ha percorso contromano la carreggiata verso la barriera di Milano Sud. Il conducente del mezzo in fuga è entrato in autostrada sfondando la sbarra di uno degli accessi alla barriera, ma si è scontrato poi frontalmente con un altro furgone.

Quattro feriti

In accordo con la Polizia Stradale, Autostrade ha disposto la chiusura della barriera di Milano Sud in ingresso, in modo da fermare il traffico proveniente dal capoluogo lombardo. Sono rimasti feriti sia il conducente del furgone contromano che i tre occupanti dell’altro mezzo.

Il furto

Il mezzo era stato rubato a Cremona. L'uomo alla guida, un 29enne cremonese con precedenti penali, si trova in ospedale in stato di arresto.