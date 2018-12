Brugherio, un bancomat fatto esplodere nella notte: i ladri in fuga

Un bancomat è stato fatto saltare in aria a Brugherio, in provincia di Monza. E’ successo la scorsa notte, sabato 1 dicembre, intorno alle 3.30. Ad essere colpito è stato uno sportello atm della Banca Popolare di Milano situato in via Teruzzi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, sul posto si sono susseguite due esplosioni. Il rumore provocato ha fatto svegliare i residenti della zona, alcuni dei quali si sono affacciati alla finestra riuscendo a scorgere un gruppo di persone che fuggiva a bordo di due auto. Successivamente sono giunti sul posto i militari della compagnia di Monza e la Squadra rilievi. Non è ancora nota la quantità di denaro che è stata sottratta. L’istituto bancario ha riportato ingenti danni alla facciata.