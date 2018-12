Milano, lite in piazza Oberdan: 26enne accoltellato alla schiena

Un giovane ecuadoriano di 26 anni è stato accoltellato ieri sera, domenica 19 novembre, poco dopo le 21, a Milano in piazza Oberdan, in seguito a un litigio per futili motivi. Il giovane sudamericano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico con una profonda ferita alla schiena all'altezza del polmone. Al momento si trova in prognosi riservata ma, secondo quanto riferito nella mattina di oggi in questura, non sarebbe in pericolo di vita.

Altri due giovani, un ragazzo e una ragazza entrambi 22enni e anche loro sudamericani, sono stati lievemente feriti alle mani e sono stati medicati sul posto. Sulla dinamica dei fatti indaga la Squadra Mobile. Al momento si ritiene che l'episodio sia avvenuto all'uscita da un locale della zona.

Data ultima modifica 19 novembre 2018 ore 14:45