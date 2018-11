La situazione meteo in città

A Milano oggi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C. Lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un minimo di bassa pressione presente sul Tirreno determina un afflusso di aria mite e umida sul Nord Italia con tendenza a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, specie sulle pianure, dove giungeranno delle piogge nel corso del giorno generalmente di debole intensità . Temperature sostanzialmente stabili o in lieve aumento. Venti deboli perlopiù orientali. Entro la mattinata si verificheranno precipitazioni locali, anche sotto forma di rovescio, sulla pianura orientale. Estensione al resto dei settori pianeggianti e prealpini centro-orientali dal pomeriggio. Piogge meno probabili ad ovest. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale aumento. Valori minimi in pianura intorno a 8°C, massimi intorno a 15°C. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o al più moderati da sud.

Cremona: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sono previsti 12.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C mentre la minima di 11°C. Lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

Sondrio: previsti 6.8 millimetri di pioggia

A Sondrio cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6.8mm di pioggia. Durante il giorno la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria anche per la giornata di oggi, venerdì 2 novembre, risulta discreta nelle città lombarde.