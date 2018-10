Vimercate, insegnante ferita dagli alunni a colpi di sedia

Una docente dell’istituto secondario superiore Floriani di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, è stata ferita dai propri alunni. L’episodio è accaduto ieri, lunedì 29 ottobre. La donna, una 55enne insegnante di storia, ha raccontato ai carabinieri, quando è andata a sporgere denuncia, di essere stata sorpresa alle spalle, mentre stava mettendo a posto un registro. È stata aggredita all’improvviso in classe in una sorta di azione combinata. Alcuni suoi alunni hanno spento le luci dell’aula e poco dopo altri le hanno scagliato addosso alcune sedie. Una di queste l’ha colpita a una spalla, provocandole lesioni guaribili in cinque giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

