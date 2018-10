Milano, due incidenti nella notte: caccia ai pirati della strada

Si cercano i pirati della strada che, la notte scorsa, a Milano sono rimasti coinvolti in due incidenti stradali e non si sono fermati a prestare soccorso ai feriti. In entrambi gli scontri, i responsabili hanno perso la targa della loro automobile. Un incidente è avvenuto intorno alle tre. Secondo la ricostruzione della polizia locale, una Lancia Y, guidata da una donna di 33 anni, stava percorrendo viale Monza in direzione della periferia del capoluogo lombardo quando, all'altezza dell'incrocio di via Bolzano, ha avuto una scontro frontale con un'altra auto. La vettura è finita sul marciapiede e ha abbattuto un semaforo. La conducente è stata portata all'ospedale Città studi, in condizioni non gravi. La passeggera, 35 anni, è, invece, in condizioni più serie al San Raffaele ed è in prognosi riservata. Il pirata della strada ha perso la targa, ungherese.

Il secondo incidente

L’altro incidente si è verificato qualche ora più tardi, intorno alle 5.40, in Piazzale Loreto, come riporta il corriere.it. In questo caso sono rimaste coinvolte due moto e un auto. Il conducente dell'autovettura è fuggito, perdendo anche in questo caso la targa anteriore. Un motociclista è stato portato all'ospedale Niguarda, l'altro all'ospedale Città studi. Gli agenti della polizia locale stanno indagando per risalire ai responsabili.