Torta soffice ai mirtilli rossi, la ricetta facile e veloce

Dolce semplice e delicato, con la sua naturale sofficità, la torta ai mirtilli rossi saprà conquistare davvero tutti. Ideale per un goloso dessert di fine pasto, si presta perfettamente anche alle più gustose merende dei più piccoli, ecco come prepararla in pochi passaggi Condividi:

Con il suo gusto irresistibile e la sua naturale morbidezza, la torta soffice ai mirtilli rossi è una delle più apprezzate dai piccini così come dal pubblico di adulti, pensata per arricchire colazioni e merende in maniera saporita, ma senza rinunciare ad ingredienti sani e ad un loro mix equilibrato. Ecco la ricetta formato-famiglia, per realizzare una torta soffice ai mirtilli rossi, in maniera facile e veloce. In questo delizioso dessert rustico, i mirtilli incorporati si sciolgono nell’impasto come fossero gocce di cioccolato. L’idea giusta per sorprendere i commensali ad ogni morso!

Le proprietà nutrizionali dei mirtilli rossi Perché i mirtilli rossi fanno bene al nostro organismo? La torta soffice ai mirtilli rossi sfrutta tutte le proprietà benefiche di uno dei frutti più saporiti. Proveniente dal Nord America e conosciuto anche come Cranberry, il mirtillo rosso si distingue per le sue bacche ricche di proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Spesso prescritte dai medici come valido alleato in terapie contro infezioni alle vie urinarie e infiammazioni alle differenti aree anatomiche. Gli ingredienti per la torta soffice ai mirtilli rossi 360 gr farina 00

1 bustina di lievito per dolci

250 gr mirtilli rossi

450 gr di zucchero

220 gr di burro

6 uova

250 ml panna acida

Estratto di vaniglia

Sale q.b.

Zucchero a velo q.b. (a decorare)