Sushi di tonno: come prepararlo a casa

Lo chef Hiro spiega passo dopo passo come ricreare questo grande classico della cucina giapponese

Per preparare il sushi di tonno gli ingredienti necessari sono: tonno fresco, rucola, indivia, erba cipollina, aneto, semi di zucca e di girasole, sale, olio extravergine d'oliva, aceto balsamico, succo di limone, salsa di soia e un foglio di alga nori.

Tra i piatti più famosi della cucina giapponese c'è il sushi di tonno. E, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non ne esiste solo la versione "nigiri", con una fetta di tonno adagiata sul riso. La rubrica "Ciao sono Hiro" ci offre una versione facile e veloce di questo grande classico nipponico da servire per stupire i propri ospiti.

Sushi di tonno: preparazione

Si inizia preparando una tartare di tonno, tagliando innanzitutto la fibra della carne e poi riducendo la polpa dapprima a julienne e infine a cubetti. Spostare il tonno in una ciotola e condire con un pizzico di sale, olio d'oliva, succo di limone e salsa di soia quanto basta. Dopo aver preparato la tartare, prendere i semi di girasole e di zucca e metterli insieme in un bicchiere da mixer, aggiungendo acqua naturale e sale. Quindi mixare il tutto, unendo dell'olio d'oliva durante la preparazione. Al termine, la salsa ottenuta deve avere una consistenza simile alla ricotta fresca. A questo punto occorre creare un'insalata con indivia, rucola, aneto ed erba cipollina, da insaporire con l'aceto balsamico. Prendere quindi un foglio di alga nori e tagliarlo in quattro parti. Prendere un po' di insalata, aggiungere la salsa di semi, un po' di tartare di tonno e circondare il tutto con un pezzo di alga nori. Sulla cima del rotolino ottenuto, disporre un altro po' di salsa e guarnire infine con semi di girasole.