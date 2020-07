A tavola senza sprechi: 15 secondi piatti di recupero

1/15

Nell'Italia del passato "sprecare era inconcepibile, in un mondo abituato a far tesoro delle proprie risorse, a valorizzarle fino in fondo", spiega Massimo Montanari ne “Il Sugo della Storia” (Editori Laterza). Ora la cucina di recupero è tornata sotto i riflettori. Tra i secondi di recupero più facili da preparare c'è la frittata. Bastano poche uova per creare un perfetto piatto svuota-frigo (foto: Pixabay)

Bruschette, polpette, frittate: 15 ricette di recupero per una tavola antispreco. FOTO