“Il Molise è una delle regioni del Centro-Sud in cui il mais e da sempre coltivato e utilizzato – spiega Palazzo –. Qui la farina, più facile da macinare in casa, è usata per la polenta, ma anche per la pizza. Veniva cotta sul fondo della stufa, scostando la brace. Lì si metteva un tegame capovolto. Si otteneva una specie di pane che i pastori portavano anche durante la transumanza” (foto:Pixabay)

