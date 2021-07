Risotto agli asparagi selvatici, la ricetta facile e veloce

Una ricetta che prevede gusto e divertimento: procurarsi gli asparagi selvatici durante la stagione mite può essere una bella avventura per trascorrere qualche ora all'aria aperta setacciando le zone cespugliose e le macchie di vegetazione spontanea presenti in molte zone d'Italia. Gli asparagi selvatici cominciano a comparire col finire della stagione fredda e sono disponibili fino a poco prima del gran caldo, anche se negli ultimi anni, col perdurare delle temperature alte in autunno, non è difficile trovarne fino a settembre.

Cucinarli è semplicissimo, occorre una buona qualità di riso per risotti e pochissimi altri ingredienti per esaltare il sapore della verdura senza soffocarne la delicatezza . Il risultato è sorprendente e metterà d'accordo proprio tutti, grandi e piccini, soprattutto questi ultimi, non sempre propensi ad assaporare piatti a base di verdura. Tra i numerosi motivi per cui vale la pena assumere abbondanti porzioni di asparagi, le innegabili proprietà depurative e diuretiche : gli asparagi purificano il fegato e forniscono all'organismo un adeguato apporto di potassio e di vitamine essenziali al benessere tra cui la vitamina B e la vitamina A.

Ingredienti e preparazione del risotto agli asparagi selvatici per 4 persone

Preparazione 15 minuti

Cottura 30 minuti circa



400 g. di riso Arborio

350 gr. Di asparagi selvatici

½ cipolla bianca

brodo vegetale per la cottura

una noce di burro



In una pentola, preparare del brodo vegetale con una carota, del sedano e una cipolla (in mancanza di tempo, il brodo potrà essere preparato anche con un dado vegetale). Il brodo servirà per la cottura del riso, come d'abitudine nella preparazione dei risotti, da iniziare a parte.

Pulire e lavare gli asparagi asportando il gambo legnoso e facendo attenzione a non sciupare le cime tenere che per un risultato ottimale possono anche essere lessate a vapore e poi frullate (procedimento di cottura indicato se si ha del tempo a disposizione). Diversamente, l'asparago in tutta la sua lunghezza, può essere ridotto in piccoli pezzettini.

In una padella far sciogliere il burro con un filo d'olio extravergine di oliva e far soffriggere la cipolla tagliata a fettine sottili. Unire gli asparagi e lasciarli cuocere per 10-15 minuti aggiungendo qualche mestolo di brodo. L'ultima parte della cottura del riso va fatta nella padella con gli asparagi, per insaporire gli ingredienti tutti insieme. Al piatto, può essere aggiunta una abbondante spolverata di parmigiano reggiano grattugiato.