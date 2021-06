Frittata al forno, la ricetta leggera e veloce da preparare

Se tutto manca per una cena non programmata, la frittata al forno è uno di quei piatti su cui non puoi sbagliare. Si prepara in poco tempo ed è la scelta migliore per restare leggeri senza però dover rinunciare al gusto. In una versione con poche calorie o arricchita da altri ingredienti, si può portare in tavola come sfizioso appetizer ma anche come secondo piatto