Insalata di riso estiva, la ricetta classica

Tutti gli ingredienti per preparare una eccellente insalata di riso per nutrirsi con gusto nelle giornate calde. Un piatto facile, veloce e poco costoso: un evergreen dell'estate

Fresco, leggero e ... coloratissimo! L'insalata di riso è un piatto immancabile nel menu dell'estate, ideale a pranzo o a cena, molto nutriente e, soprattutto, facilissimo da preparare. Rientra nei primi piatti ma in realtà per la varietà degli ingredienti presenti nella ricetta tradizionale può essere considerato un piatto unico. Può essere preparata con anticipo in modo da essere consumata al bisogno, visto che può durare anche fino a tre giorni. A pranzo a cena o per uno spuntino in gita o in spiaggia a metà giornata: l'insalata di riso è un piatto sfizioso e pieno di gusto che metterà d'accordo proprio tutti con poco impegno e pochissima spesa.

La scelta del riso e le varianti approfondimento Le migliori 3 ricette per risotti veloci e facili da preparare Un piatto semplice ma molto ricco: nell'insalata di riso classica ci si aggiunge prosciutto, formaggio, pesce uova e verdure ma è chiaro che le varianti possono essere tantissime e l'aggiunta o meno di un ingrediente dipende dai gusti dei commensali, dalla necessità di renderla più leggera o da cosa c'è disponibile in casa: il risultato sarà comunque ottimo! Fondamentale la scelta del riso: il riso Ribe normalmente tiene la cottura senza scuocere ma è possibile optare anche per l'Arborio o per altre tipologie ancora più consistenti. Il riso a chicchi grossi è comunque preferibile.