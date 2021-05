Uova sode, guida al tempo di cottura

Come fare l'uovo in camicia, la ricetta passo per passo

Per dare un tocco estetico alle uova sode, un’idea creativa è farle a forma di cuore. Può essere un impiattamento adatto per una serata romantica o una semplice cena con ospiti, e conquistarli così con sfiziosi appetizer. Per realizzarle, bisogna portare a cottura le uova finché diventano sode. Intanto, da un cartoncino ritagliate un rettangolo. Piegatelo a metà e mettete l’uovo ancora caldo all’interno. Ora sistemate un bastoncino o uno spiedino di legno proprio al centro dell’uovo, in senso longitudinale. Per saldare il tutto, ponete due elastici alle estremità del cartoncino. Si lascia riposare in frigo per circa un’ora. Quando taglierete con un coltello l'uovo sodo a metà, il risultato finale sarà due deliziosi mezzi cuori.