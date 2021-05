Come fare l'uovo in camicia, la ricetta passo per passo

Tutti i segreti per realizzare a colpo sicuro il famoso piatto con l'uovo crudo in acqua bollente, una ricetta facile dove conta tantissimo la preparazione Condividi:

L'uovo in camicia è un secondo piatto di origini povere e dal costo molto contenuto. La sua preparazione prevede la cottura in acqua bollente acidificata con aceto ed è proprio questo passaggio, apparentemente semplicissimo, che determina la riuscita del piatto. Con l'uovo in camicia e le sue molteplici varianti si sono misurati anche i cuochi più raffinati ma non lasciamoci intimorire: con un po' di pratica (e qualche piccolo accorgimento da tenere presente) sarà possibile portare in tavola questo piatto sbrigativo e nutriente che può essere servito con nel brodo, con verdura, cotta o cruda senza dimenticare una bella fetta di pane.

Le varianti internazionali approfondimento Ricetta mozzarella in carrozza al forno, la versione leggera Secondo la versione più comune, l'uovo in camicia era il piatto dei giorni festivi nei monasteri benedettini, servito semplicemente, con una fetta di pane. Ad oggi l'uovo in camicia è diffuso in tutto il mondo e molti se ne attribuiscono la paternità. Tra le varianti internazionali più note c'è l'uovo alla Benedict, ricetta americana e punto fermo nel brunch, spesso presente anche nel menu della prima colazione degli hotel internazionali. Servito con pane o su muffin morbido, è spesso accompagnato da una salsa olandese e bacon. Nella variante francese, la differenza è nel liquido di cottura: l'uovo viene cotto nel vino rosso e una volta servito, avrà una leggera sfumatura rosata.