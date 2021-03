Ricetta mozzarella in carrozza al forno, la versione leggera

Secondo la tradizione la mozzarella in carrozza è fritta, ma esiste anche una versione leggera con la cottura in forno .

Golosa e sfiziosa, si può gustare come secondo piatto insieme a verdure di stagione, oppure, come finger food per un ricco aperitivo.

Il procedimento

Come prima cosa taglia la mozzarella a fettine non troppo spesse.

Asciuga con della carta assorbente il latte in eccesso.

A questo punto, elimina la crosta dalle fette di pancarrè e disponi una fetta di mozzarella su una di pane e copri con una seconda fetta di pane.

Dividi il panino ottenuto in 4 parti uguali

Sbatti l'uovo con un pizzico di sale.

Bagna il panino prima nel latte e poi nell’uovo già sbattuto.

Passa nel pangrattato su entrambi i lati.

Cuoci in forno ventilato preriscaldato a 200° per circa 20 minuti.

Il risultato sarà una panatura croccante e un goloso ripieno di mozzarella filante.

Per una mozzarella in carrozza davvero crunchy, si può fare una doppia panatura. In più, si possono creare diverse alternative come, ad esempio, unire alla mozzarella anche del prosciutto cotto o crudo, oppure, aggiungere del pepe nella panatura, o ancora per una ricetta adatta agli intolleranti è possibile usare la mozzarella senza lattosio.