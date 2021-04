Crocchette di patate al forno, la ricetta per un antipasto leggero

Se avete voglia di cimentarvi in un grande classico, con questo piatto declinato nella versione “light” troverete apprezzamento da parte di tutti

Vediamo allora come realizzare delle squisite crocchette di patate.

Se però non amate la frittura o volete mantenervi leggeri, questa ricetta vi spiegherà come cuocerle nel forno, ottenendo un risultato gustoso ed eccellente

Quando vogliamo realizzare un contorno appetitoso e non banale, e abbiamo un po’ di tempo a disposizione da dedicare ai fornelli, questa ricetta è abbastanza classica e di facile realizzazione e sicuramente riscontra il gradimento universale. Le crocchette di patate, infatti, piacciono generalmente a grandi e bambini e possono essere servite sia come gustoso antipasto, sia come contorno. Naturalmente, servite calde sono sempre il massimo!

Ingredienti per 4 persone:

Ricetta mozzarella in carrozza al forno, la versione leggera

Procedimento

approfondimento

Ricetta Aperol Spritz, dosi e ingredienti per prepararlo in casa

Sbucciare e tagliare in quattro le patate, immergerle in acqua salata e farle cuocere per circa 20 minuti dall’ebollizione. Nel frattempo portare il forno a 180 gradi.

Una volta cotte le patate, scolarle e porle in forno per asciugarle ben bene.

Non appena risulteranno asciutte, passarle al passaverdure o allo schiacciapatate. A questo punto metterle in una casseruola, incorporando man mano il burro finché non sarà ben legato all’impasto. Aggiungere ora i tuorli di 4 uova assieme alla noce moscata.

Ottenuto un impasto omogeneo, con le mani infarinate, dividere l’impasto in palline e da queste ricavare dei cilindri che si dovranno tagliare a tocchetti della lunghezza di circa 5 cm.

Passare le crocchette prima nella farina, poi nelle due restanti uova sbattute con un po’ di sale e infine nel pangrattato, avendo cura di ricoprirle ben bene. Nel frattempo, scaldare il forno a 180°. Disporre le crocchette su una placca foderata di carta da forno, e irrorare ogni crocchetta con un filo d’olio. Infornare e cuocere per almeno 25’ o comunque fino a che la superficie non risulti dorata. Servire ben calde.

Il tocco in più

Per dare un sapore speciale alle vostre crocchette di patate, durante la preparazione dell’impasto potete aggiungere due foglioline di mentuccia ben lavate e sminuzzate finemente. Le vostre crocchette avranno un leggero sapore speciale che conquisterà i commensali!