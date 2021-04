Panini per hamburger soffici, la ricetta per prepararli in casa

Voglia di un bell’hamburger ma ti manca il pane adatto? Niente paura: oggi ti insegniamo una ricetta semplice semplice, per realizzare dei panini di hamburger fatti in casa da leccarsi i baffi! Ti serviranno solamente una manciata di ingredienti che di sicuro non mancheranno nella tua cucina. Segui tutti i passaggi della nostra ricetta e goditi il finale.

In una ciotola capiente, metti la farina a forma di fontana. Unisci il sale e lo zucchero sui lati (non al centro) e metti al centro il lievito secco. Ora aggiungi l'acqua calda, il latte caldo, l'uovo e il burro a temperatura ambiente. Mescola bene il tutto e, quando sarà ben amalgamato, continua ad impastare su un ripiano infarinato (in modo che l'impasto non si incolli alla superficie). Dovrai ottenere un impasto elastico, liscio e lucido, che non si attacchi alle tue mani. Se l'impasto non è della consistenza giusta puoi aggiungere un po' di farina.

approfondimento

Torta di carote e mandorle, la ricetta del dolce soffice e leggero

Metti l'impasto in una ciotola unta con olio d'oliva e coperta con un canovaccio; lascialo riposare un'ora, finché non raddoppierà di volume (non metterlo in frigo). Passata un'ora, impasta di nuovo e dividi in 4-5 porzioni (dipende dalla grandezza che desideri per i tuoi panini). Forma delle palle e lavorale sul tavolo da cucina infarinato, e disponile in una pirofila separate l'una dall'altra poiché - quando diventeranno panini per hamburger - cresceranno di volume. Copri ancora con il canovaccio e lasciali lievitare.

Una volta che l'impasto è pronto, spennella la parte superiore con le uova, facendo attenzione a non toccarle troppo in modo che non perdano la forma. Guarnisci con una cascata di semi a piacimento (noi ti consigliamo semi di chia e di sesamo). Cuoci per 15-20 minuti in un forno preriscaldato a 150ºC, fino a quando i panini saranno dorati. Non lasciarli raffreddare troppo, tagliali e guarniscili come preferisci. Mangiali ancora caldi per gustare tutto il loro sapore!