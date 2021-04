Calamari al forno ripieni, la ricetta facile e veloce

Il calamaro , o calamaro europeo, deve il suo nome al “calamo”, vasetto che nel Medioevo serviva a contenere l'inchiostro per scrivere. Il collegamento tra questo oggetto e il mollusco è da attribuirsi alla presenza di una sacca piena di inchiostro che il calamaro spruzza quando si sente minacciato.

Nonostante la sua semplicità nella preparazione, e i pochi ingredienti che lo compongono, questo piatto è in grado di portare in tavola gusto e raffinatezza.

In Italia sono diverse le ricette che appartengono a questo gustoso mollusco, una tra le più tipiche è il calamaro al forno ripieno . A conferma della sua assoluta mediterraneità, la ricetta del calamaro ripieno al forno viene rivendicata da più regioni dello stivale, in primis Sicilia, Campania, Puglia e Liguria. Ragion per cui questo piatto viene preparato e servito in molteplici varianti a seconda della zona del Paese in cui ci troviamo.

Ricetta e preparazione dei calamari al forno ripieni con patate per 4 persone

4 calamari di medie dimensioni

100 g di pane raffermo

15 olive nere denocciolate

sale

pepe

1 ciuffo di prezzemolo

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

20 g di formaggio pecorino

40 g di pangrattato

1 uovo

4 patate

capperi dissalati qb

2 spicchi d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

Pulire i calamari, togliendo i tentacoli e le pinne laterali. Svuotare completamente il calamaro estraendo anche la cartilagine. Tagliare in pezzi fini i tentacoli e sciacquare il tutto facendolo sgocciolare in uno scolapasta.

Versare due cucchiai di olio extravergine d’oliva in una padella aggiungendo lo spicchio d’aglio e il prezzemolo. Quando l’olio è caldo, aggiungere i tentacoli e le pinne cuocendo a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungere sale e pepe e, successivamente, sfumare col vino bianco facendo infine evaporare.

In un contenitore a parte, mettere in ammollo nell’acqua il pane raffermo per circa 10 minuti e poi strizzarlo.

Una volta saltati in padella, mettere i tentacoli su un tagliere e sminuzzarli. Separare aglio e prezzemolo dal liquido di cottura.

In una ciotola mettere il pane strizzato, i tentacoli sminuzzati, i capperi, le olive tagliate in piccoli pezzi, il pecorino, e metà spicchio d’aglio e prezzemolo tritati. Aggiungere insieme all’uovo, il liquido di cottura messo da parte in precedenza, regolare di sale e pepe e amalgamare bene il tutto. Una volta amalgamato e ottenuto il composto, riempire i calamari chiudendoli poi con uno stuzzicadenti.

Aggiungere in una ciotola a parte pangrattato, prezzemolo, e un filo d’olio extravergine d’oliva mescolando il tutto. Versare 2 cucchiai d'olio extravergine d’oliva in una teglia e inserite al suo interno i calamari spolverando la superficie con il pangrattato.

Aggiungere le patate tagliate a fette completando con olio, sale, e pepe.

Mettere la teglia con un coperchio nel forno preriscaldato e cuocere per circa 20 minuti a 180°.