Max cucina l’Italia – Impepata di cozze

Lo chef Max Mariola torna in cucina per una tipica ricetta della cucina napoletana: l'impepata di cozze. Per prepararla basteranno pochi e semplici ingredienti: cozze freschissime, prezzemolo, limone e del pane per donare al piatto un tocco di croccantezza. Guarda il video e scopri i segreti e i consigli per preparare questa gustosissima ricetta