Secondi piatti di pesce, 3 ricette facili e veloci da preparare

Vediamo alcune idee per preparare degli ottimi secondi piatti di pesce in pochissimi minuti e con pochi, semplici passaggi

Cucinare il pesce non significa necessariamente essere dei cuochi provetti. Ci sono moltissime ricette di pesce gustose e facilissime da realizzare, oltre che molto veloci. Ne abbiamo selezionate tre, tutte facilmente realizzabili in soli dieci minuti.

Preparazione

Prendete i filetti di nasello e tagliateli in 3 pezzi, ottenendo dei bocconcini. Ora occupatevi del condimento: versate le nocciole in una padella e fatele tostare per pochi minuti a fuoco dolce, poi tenetele da parte. In una padella antiaderente fate sciogliere il burro e aggiungete le foglie di salvia. Poi versateci dentro i bocconcini di nasello. Grattugiate metà della scorza del lime. Spremete il lime nella padella e aggiustate di sale e di pepe. Fate cuocere il nasello a fuoco medio-alto per circa 5 minuti, girando di tanto in tanto, con delicatezza, i bocconcini. A cottura ultimata, prendete i bocconcini e metteteli nel piatto, bagnandoli con il fondo di cottura. Prendete le nocciole tostate, tritatele grossolanamente e distribuitele sui bocconcini. Infine grattugiate ancora un po' di scorza di lime e servite.

Tartare di tonno fresco

Ingredienti: